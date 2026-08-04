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04 августа 2026 в 13:15

«Доброе утро, любимый»: Диброва объяснила главное правило крепких отношений

Диброва заявила, что главным «секретом» в отношениях является нежность и любовь

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Главным фундаментом крепкого союза мужчины и женщины являются взаимное уважение и проявление ежедневной нежности, заявила в беседе с NEWS.ru модель и блогер Полина Диброва. На премьере фильма «За любовь» она выразила мнение, что настоящие чувства начинаются с приятных мелочей.

Когда ты своему мужчине каждое утро говоришь: «Доброе утро, любимый», целуешь, то, конечно, скорее всего, в ответ ты получишь это же. А если ты с кислой миной встанешь и пойдешь еще и скажешь, чем ты недовольна, то наверняка человек ровно так же к тебе отнесется, — поделилась Диброва.

Она добавила, что поддерживать чувства помогают романтические сюрпризы и открытый диалог. В то же время модель высказалась о нецелесообразности сохранения брака исключительно «ради детей», если угасла любовь.

Разговор может быть, сюрпризы романтические. Ну и любовь… Если сохранить брак не получается, то смысла ради детей сохранять нет, — заключила Диброва.

Ранее телеведущая Роза Сябитова выразила мнение, что певцу Филиппу Киркорову нужна женщина для совместного проживания. При этом сваха отметила, что у артиста и так все хорошо.

Также она сказала, что привязанность мужчины к своей матери является показателем того, что из него получится заботливый муж. Популярный ярлык «сыночка-корзиночка» не должен пугать девушек, если в отношениях матери и сына нет болезненных крайностей, полагает сваха.

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