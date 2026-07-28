Суд с Товстик, алименты, отношения с экс-мужем: как живет Полина Диброва

Модель Полина Диброва подала в суд на бывшую жену миллионера Романа Товстика Елену. Что об этом известно?

Суд с Товстик

Адвокат Марина Дубровская рассказала, что Диброва решила подать в суд на Товстик из-за систематических публичных оскорблений со стороны экс-супруги бизнесмена.

«Она (Товстик. — NEWS.ru) примерно год не успокаивается, поэтому мы все-таки приняли решение подавать иск», — отметила правозащитница.

Последней каплей для Дибровой стал пост Товстик, приуроченный ко дню рождения оппонентки, уточнила юрист. Бывшая жена предпринимателя публично назвала модель «поцелуем Иуды». Товстик подчеркнула, что Диброва, будучи ее близкой подругой и крестной матерью ребенка, закрутила роман с ее мужем.

Диброва в беседе с корреспондентом NEWS.ru, в свою очередь, объяснила, что решила подать в суд на бывшую жену бизнесмена Романа Товстика Елену из-за высказываний о детях. Она призналась, что долго терпела выпады в свой адрес, но не смогла промолчать, когда речь зашла о наследниках — ее собственных и Романа.

«Я объясняюсь. Знаете, когда пытаются задевать меня, я могу терпеть долго. Но когда дело касается моих детей и детей Романа, я никогда не промолчу. Я, как мать, всегда буду заступаться за своих детей», — сказала Диброва.

Она уточнила, что судебным процессом занимаются адвокаты, а она сама старается не вовлекаться в детали. При этом Диброва отметила, что в последнее время у Товстик много резких высказываний, и призвала окружающих помочь ей.

Алименты

Диброва призналась, что решила не подавать документы на алименты от экс-супруга и телеведущего Дмитрия Диброва. По ее словам, бывший муж взял на себя расходы за обучение, кружки и секции их детей, а с новым возлюбленным Романом Товстиком у нее общий бюджет.

«Я выбрала себе мужчину, который может справиться с базовыми потребностями. Мы с Романом [Товстиком] не разделяем [наших] детей. Если дети отправляются куда-то на прогулки, я вытаскиваю из своего кошелька деньги. Если меня дома нет, Роман ровно то же делает. Мы не разделяем наших детей. Бюджет у нас общий», — рассказала модель.

Отношения экс-мужем

Диброва призналась, что ее экс-супруг был органичным и живым человеком в отношениях. По ее словам, журналист всегда мечтал встретить свою женщину и создать крепкую семью.

«Я ни разу не усомнилась в его отношении к себе. У каждого бывают свои слабости, свои трудности, свои пороки. Мы все неидеальны», — высказалась Диброва.

Она также отметила, что, будучи в браке с Дибровым, не использовала его деньги или связи. По признанию модели, все силы она отдавала на создание уюта в доме и воспитание детей.

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