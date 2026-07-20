Волочкова спела в Москве и объявила себя новой Пугачевой: фанаты согласны

Балерина Анастасия Волочкова с недавних пор еще и поет. В столичном баре Petter прошел ее сольный концерт. Артистка исполнила свои песни и пообщалась со зрителями в камерной — почти интимной — обстановке. Впервые она запела еще в 2021 году и сейчас развивает музыкальный талант — после травмы ноги физические нагрузки пока запрещены. Корреспондент NEWS.ru побывал на концерте исполнительницы.

Как и где проходил концерт Волочковой

Бар Petter на Петровке в центре Москвы — место, хорошо известное меломанам и тусовщикам. Владелец заведения бизнесмен Максим Петтер приглашает музыкантов, руководствуясь собственными предпочтениями. В Petter, например, часто выступает Лариса Долина.

Бар быстро заполнился зрителями. Выпивая пиво и что-то покрепче, люди разговаривали. Молодой мужчина Александр пришел в бар с компанией друзей. «Мы сегодня были с экскурсией в Большом театре. Теперь пришли посмотреть на Анастасию. Хотя сейчас она не представляет Большой театр, но остается интересным медийным персонажем. Может себе это позволить. Вы не можете, я не могу, а она — может», — заявил он.

Сколько на самом деле песен у Волочковой

«На Волочкову пришли посмотреть из любопытства. Недавно у нее на выступлении хвост отвалился [шиньон]. Вообще интересно, как она петь будет. У нее же всего одна песня, и мы ее выучили», — сказала еще одна посетительница.

Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На самом деле у Волочковой не одна песня. Еще в 2021 году она записала целый альбом — «Вселенная». Кроме того, у нее есть дуэты — с Ромой Жуковым, Николаем Басковым, Татьяной Тузовой, то есть собрать концертную программу для нее не проблема.

Артистка появилась на сцене в эффектном золотом платье с декольте, открыла концерт песней «Одна» из альбома «Вселенная». («Одна, я выпила тебя до дна»).

«Танцую я лучше, чем пою... Но несколько месяцев назад в Германии мне сделали операцию по пересадке тазобедренного сустава... Я настолько не мыслю свою жизнь без сцены, все делаю по-волочковски. Не прошло и трех недель, как я отбросила костылюшки, надела кэблы [каблуки] в 15 см, и зарядила серию концертов», — отметила она.

Тогда дотанцевалась Анастасия до того, что повредила мышцу, восстанавливается. «Выздоравливайте, Настя!» — кричали ей зрители.

Сможет ли Волочкова заменить Пугачеву

Перед каждым номером Анастасия рассказывала истории из своей жизни и отвечала на реплики зрителей из зала. «Лучшая! Наша Примадонна!» — восторгались поклонники.

На вопрос журналиста NEWS.ru о том, может ли Волочкова заменить Аллу Пугачеву на современной российской эстраде, поклонники балерины отвечали положительно: а почему бы и нет — ведь это место пока никто не занял.

Сама артистка убеждена, что, как и Алла Борисовна, призвана светить людям в сложные времена. «Я и правда очень сильный человек, этим дорожу. Я считаю, что мое предназначение на Земле — не танцевать или петь, а светить для людей своим творчеством. Я уже 20 лет всех зрителей приглашаю на свои выступления, и делаю это от чистого сердца. Потому что я люблю своего зрителя», — сказала Волочкова.

Анастасия Волочкова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Нынешний этап своей жизни она назвала «божественным». Покритиковала только журналистов, которые — по ее словам — провоцируют в интервью. «Есть такие представители СМИ, которые на интервью специально достают: чтобы вывести меня на истерику, и только истерику показывают. Хочется уже сказать: „Ребята, у вас кальяна тут нету?“ Бывает и такое», — откровенничала артистка.

Она много шутила, рассказала, что часто в ночи может написать близким СМС-сообщения — а утром раскаивается, и близкие прощают.

С первой песни зрители дарили букеты цветов. Две девушки из Воронежа преподнесли роскошные белые розы, сообщив, что специально приехали в Москву ради выступления балерины.

Какие секреты Волочковой раскрыла «русская Барби»

Анастасия сменила три концертных платья. Каждый раз, когда она уходила в гримерную, на сцене ее сменяла подруга-шоувумен Татьяна Тузова, которую называют «русской Барби». Артистки давно сотрудничают, вместе работали в шоу «Балерина и кукла в Зазеркалье цирка».

«Настя — настоящий друг, всегда поддержит. Когда приходишь к ней в дом, у нее всегда накрыт стол... У нее, кстати, три холодильника, и все забиты едой, она сама почти ничего не ест, но гостей всегда накормит. Я могу среди ночи ей позвонить, отправить СМС. И она всегда на связи, всегда отвечает», — поделилась Тузова.

Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Она также вспомнила о совместных поездках с Анастасией на Мальдивы — лакшери-отдых на островах в Индийском океане стал уже частью образа балерины. Татьяна рассказала, как Настя загорала под солнцем почти «в ниточках» (откровенном купальнике), вызвав восторг у мужчин и ревность у их спутниц.

«У нас вообще таких людей [как Волочкова] очень мало. Сейчас блогеры какие-то, „звезды“ появляются и пропадают. А потом их никто не вспоминает. Волочкова же была, есть и будет всегда», — заявила «русская Барби».

Почему Волочкова перестала делать шпагат

Напрасно некоторые зрители требовали шпагат — его не было: Анастасия бережет себя, поэтому и не показала свою фирменную растяжку. Концерт она закончила песней «А кто эти люди», сочиненной из фраз, которые она произносила на ток-шоу, и они уже стали крылатыми. Одна из коронных фраз «А кто эти люди, ... на блюде» прозвучала без купюр, к удовольствию зрителей. Балерина спела ее на бис.

После концерта к Анастасии выстроилась очередь из желающих сделать совместное фото и взять автограф. Исполнительница уделила внимание каждому. Зрителей она ценит.

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