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16 июля 2026 в 17:56

«Поспешила»: Волочкова о восстановлении после травмы

Волочкова призналась, что поторопилась выходить на сцену после травмы

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что поторопилась выходить на сцену после получения травмы. В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка подчеркнула, что сейчас она продолжает проходить лечение. По ее словам, это связано с тем, что нога не успела восстановиться после операции в немецкой клинике.

Поспешила я. Да, и в самом деле рано отказалась от костылей, быстро встала на пуанты и вошла в свой привычный режим работы. Спустя почти неделю после операции на тазобедренном суставе я начала репетиции. И вот результат — снова я в больнице с посиневшей ногой, — пояснила Волочкова.

Балерина отметила, что пока она готовится к лечению и процедурам. При этом она отметила, что сразу после этого вернется в строй и поедет выступать, так как у нее уже запланированы шоу.

Ранее Волочкова опубликовала в социальных сетях кадры очередной тренировки в балетном зале и рассказала об успехах в восстановлении после операции на ноге. По словам артистки, результаты реабилитации удивили не только ее близких, но и врачей.

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