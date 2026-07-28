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28 июля 2026 в 17:11

Волочкова ответила на критику своего наряда

Балерина Волочкова поделилась, что не обращает внимания на хейтеров

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не обращает внимания на хейтеров после критики в адрес своего наряда — черного кружевного платья с глубоким декольте, сообщает Общественная Служба Новостей. Артистка призналась, что ее нельзя задеть комментариями о внешности.

Меня смутить такими, как некоторые хейтеры считают, оскорблениями невозможно. Послушайте, я прошла балетную школу и много лет находилась в той среде, где помимо хороших и достойных людей было столько [плохих], что я вам и передать не могу, поэтому какие-то там хейтеры, которых я знать не знаю, могут говорить все что угодно, — заявила Волочкова.

Балерина подчеркнула, что никогда не стремилась угодить публике. По ее словам, хейтеры являются лишь «неизвестными и ничем не примечательными зеваками».

Ранее блогер и певица Татьяна Тузова, известная как «Русская Барби», назвала Волочкову легендой. Она добавила, что сейчас много артистов, которые становятся известными после какого-то трека, но о них быстро забывают, а Волочкова уже «навсегда».

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