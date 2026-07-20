«Русская Барби» Таня Тузова назвала Волочкову легендой

Блогер и певица Татьяна Тузова, известная как «Русская Барби», назвала балерину Анастасию Волочкову легендой на сольном концерте в баре Petter, передает корреспондент NEWS.ru. Она добавила, что сейчас много артистов, которые становятся известными после какого-то трека, но о них быстро забывают, а Волочкова уже «навсегда».

У нас вообще таких людей, легенд (как Волочкова. — NEWS.ru), очень мало. Сейчас блогеры, какие-то звезды появляются и пропадают. Какая-то песня выстрелила и все, их уже никто не вспоминает, а Анастасия всегда, — сказала Тузова.

Блогер охарактеризовала балерину как настоящую подругу. По ее словам, она может позвонить в любое время дня или ночи и та всегда на связи, готова прийти на помощь.

17 июля в столичном баре Petter прошел сольный концепт Анастасии Волочковой, на котором она исполнила свои песни. Татьяна Тузова также спела несколько своих песен, пока балерина меняла сценические платья. Артистки сотрудничают не в первый раз, они вместе делали шоу «Балерина и кукла в Зазеркалье цирка».

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что поторопилась выходить на сцену после получения травмы. Артистка подчеркнула, что сейчас продолжает проходить лечение. По ее словам, нога не успела восстановиться после операции в немецкой клинике.