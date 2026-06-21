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21 июня 2026 в 13:12

Дочь Трампа восхитила поклонников фигурой в элегантном мини-платье

Иванка Трамп поделилась в соцсетях кадрами в платье с глубоким декольте

Иванка Трамп Иванка Трамп Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Дочь президента США Иванка Трамп продемонстрировала безупречную фигуру, опубликовав новые фотографии на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Перед объективом камеры 44-летняя знаменитость предстала в легком зеленом мини-платье с узором и эффектным глубоким декольте.

Свой летний аутфит она гармонично дополнила коричневыми кожаными шлепанцами бренда Hermes, изящным ожерельем, серьгами и браслетами. Завершающим штрихом изысканного образа стали аккуратно уложенные в пучок волосы и макияж, выполненный в максимально естественных тонах.

Ранее в Турции задержали гражданина Ирака, подозреваемого в подготовке убийства дочери президента США Иванки Трамп. Задержанный — 32-летний Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади — предположительно был связан с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Планируемое убийство он рассматривал как месть за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

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