07 декабря 2025 в 09:09

Названы причины исчезновения влиятельного советника Трампа

Американист Алхименков: дочь Трампа Иванка отстранилась от его дел

Иванка Трамп Иванка Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press
В начале второго срока президента США Дональда Трампа его старшая дочь Иванка, которая в первом сроке играла роль влиятельного советника, вынужденно отстранилась от его дел, заявил Lenta.ru кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков. По его словам, женщина слишком связана с либеральным истеблишментом.

Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику, — отметил исследователь.

Ранее Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, показала его фотографию с внуком Александром. На снимке американский лидер сидит за столом с малышом на коленях и внимательно смотрит в экран своего телефона. При этом на президенте США надета ярко-красная кепка. На ней виднеется надпись «Трамп был прав во всем».

До этого глава Белого дома назвал свинкой журналистку, когда та спросила о неопубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер, услышав вопрос, показывает на репортершу пальцем и перебивает ее фразой Quiet, quiet, piggy! («Тихо, тихо, свинка»).

