В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель Гладков: в Белгородской области мужчина получил ранения в результате атаки ВСУ

В результате атаки беспилотника пострадал мирный житель Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского округа.

В селе Зозули Борисовского округа в результате детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов.

До этого оперштаб Кубани сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты совершили налет на Краснодарский край. В станице Кущевской обломки БПЛА повредили два жилых дома и газовую трубу. В одном из домов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб.

Кроме того, по территории Запорожской области 29 декабря было нанесено пять ударов силами ВСУ. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что один из беспилотников был направлен на Центральную районную больницу в Каменке-Днепровской, но упал, не взорвавшись.