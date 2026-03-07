Си Цзиньпинь публично пригрозил военным Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал более усиленно следить за расходованием средств в Народно-освободительной армии Китая, передает Bloomberg. Во время ежегодной сессии парламента он также потребовал продолжить жесткую антикоррупционную риторику в военной сфере.

В армии не должно быть места тем, кто питает нелояльность к партии, и не должно быть места тому, чтобы коррумпированные чиновники могли укрываться, — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что армия не должна укрывать людей, нарушающих партийную дисциплину или злоупотребляющих своим служебным положением. Помимо этого, председатель КНР призвал укреплять абсолютное руководство Коммунистической партии над ВС и усилить контроль за крупными оборонными проектами.

Ранее суд в Китае вынес смертный приговор бывшему секретарю партийного комитета города Хайкоу Ло Цзэнбиню с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, чиновник незаконно получил около 316 млн юаней (около 3,5 млрд рублей).