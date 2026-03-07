Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 22:11

Посольство США в Багдаде попало под удар

По посольству США в Багдаде был нанесен удар, передают источники Reuters. Также, как сказано в материале, загорелась багдадская электростанция Аль-Дора.

Комментариев от официальных лиц пока не поступало. Местные жители рассказали о взрывах в нескольких районах города.

Ранее взрыв прогремел у нефтяного танкера у побережья ОАЭ. При атаке применили противокорабельные ракеты. На палубе обнаружили остатки неизвестного снаряда. По данным источников, удар нанесли военные Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Ранее в Катаре ввели чрезвычайное положение. Правительство страны также объявило о полном прекращении производства газа и связанных с ним продуктов.

Также логистический центр посольства США вблизи международного аэропорта Багдада подвергся атаке. Проиранская шиитская группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», действующая в Ираке, взяла на себя ответственность за удары. В районе американского лагеря «Виктория» также слышались взрывы.

