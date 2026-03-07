Роскосмос показал «оранжереи» на расстоянии тысяч световых лет к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале снимки туманностей, напоминающих цветы. В пресс-службе корпорации добавили, что облака межзвездного газа находятся на расстоянии тысяч световых лет.

Там, где мы видим изящные лепестки, идут мощные процессы гравитационного сжатия и формирования новых звездных систем, — сказано в сообщении.

Туманность Тюльпан представляет собой облако светящегося водорода в созвездии Лебедя, туманность Розетка — космическую структуру диаметром более 100 световых лет, внутри которой формируются новые звезды, а Ирис известна голубым свечением межзвездной пыли. Сердце же считается огромной областью звездообразования, а расположенная рядом туманность Душа связана с ней общими потоками газа и общей историей формирования звезд.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографию ночного Санкт-Петербурга. Автором кадра стал космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который запечатлел город с высоты 400 километров. На кадрах видно, что небо озарило северное сияние. Наиболее ярко оно наблюдалось в Мурманской области и Карелии, однако редкое свечение удалось заметить и над Северной столицей.