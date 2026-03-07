Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 21:11

Россия одним мощным ударом ФАБ-3000 пробила плотину у Константиновки

Последствия удара ФАБ-3000 по дамбе в Константиновке попали на видео

Авиационная бомба ФАБ-3000 Авиационная бомба ФАБ-3000 Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

ВКС России при помощи бомбы ФАБ-3000 УМПК нанесли удар по дамбе водохранилища у поселка Молочарка к северу от Константиновки, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. Он опубликовал соответствующее видео с последствиями.

Подрыв дамбы в Молочарке с применением ФАБ-3000 существенно затруднит логистику ВСУ на севере Константиновки, — отметил эксперт.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские силы ведут зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области. По его словам, это происходило юго-восточнее от освобожденного Графского. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого стало известно, что ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ.

До этого в Минобороны РФ информировали, что Вооруженные силы России ликвидировали четыре укрытия украинской армии с живой силой противника в количестве до 15 человек в районе Константиновки. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.

Борис Рожин
ФАБ-3000
дамбы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командиры ВСУ украли десятки миллионов долларов при закупке дров для армии
Аэропорт Волгограда прекратил прием и выпуск рейсов
Посольство США в Багдаде попало под удар
Мужчина в Дубае погиб при падении обломков сбитого БПЛА
Минобороны отчиталось о перехвате группы вражеских БПЛА за вечер
Президент ОАЭ назвал Иран врагом
США перебросят антидроновые системы на Ближний Восток
Роскосмос показал «оранжереи» на расстоянии тысяч световых лет к 8 Марта
Венгерский скандал вывел на чистую воду украинских мошенников
«Неприемлемы»: США об атаках Ирана на Нахичевань
Украинские военные обносят мирных жителей в Сумской области
В Британии обвинили Россию в отправке «секс-бомб» в Европу
«Наглость»: Польша приструнила Украину в вопросе помощи
Иранский беспилотник врезался в жилой 90-этажный небоскреб в Дубае
Университет обороны Ирана подвергся ракетному удару
Россия одним мощным ударом ФАБ-3000 пробила плотину у Константиновки
Турция пойдет на хитрый шаг с F-16 из-за Ирана
Сын погибшего верховного лидера Ирана получил ранение
Пророссийские хакеры взломали системы управления насосами в Израиле
Макаревич назвал позором «отмену» Жванецкого в Одессе
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.