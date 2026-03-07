Россия одним мощным ударом ФАБ-3000 пробила плотину у Константиновки Последствия удара ФАБ-3000 по дамбе в Константиновке попали на видео

ВКС России при помощи бомбы ФАБ-3000 УМПК нанесли удар по дамбе водохранилища у поселка Молочарка к северу от Константиновки, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. Он опубликовал соответствующее видео с последствиями.

Подрыв дамбы в Молочарке с применением ФАБ-3000 существенно затруднит логистику ВСУ на севере Константиновки, — отметил эксперт.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские силы ведут зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области. По его словам, это происходило юго-восточнее от освобожденного Графского. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого стало известно, что ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ.

До этого в Минобороны РФ информировали, что Вооруженные силы России ликвидировали четыре укрытия украинской армии с живой силой противника в количестве до 15 человек в районе Константиновки. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.