Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:45

В населенном пункте под Киевом свергли военную администрацию

Военблогер Рожин сообщил о смещении военной администрации в селе под Киевом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В селе Чабаны Киевской области местные депутаты сместили военную администрацию, сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его информации, произошедшее уже можно назвать локальным государственным переворотом.

Военные, недовольные решением депутатов, обратились с жалобами в полицию и прокуратуру Украины. Причины, побудившие сельских депутатов пойти на такой шаг, пока не раскрываются. Однако, по словам блогера, известно, что основным источником пополнения для ВСУ стали именно небольшие населенные пункты, где сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) проводят массовые облавы.

Рожин отметил, что данных о происходящем в селе Чабаны в настоящее время нет. Ситуация остается неясной, украинские власти пока не комментировали инцидент.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил NEWS.ru, что у США нет денег для организации переворота на Украине, так как это очень затратное мероприятие. Он отметил, что нахождение у власти действующего президента Украины Владимира Зеленского затягивает переговоры на неопределенный срок.

Украина
Киевская область
Борис Рожин
военные администрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.