В населенном пункте под Киевом свергли военную администрацию Военблогер Рожин сообщил о смещении военной администрации в селе под Киевом

В селе Чабаны Киевской области местные депутаты сместили военную администрацию, сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его информации, произошедшее уже можно назвать локальным государственным переворотом.

Военные, недовольные решением депутатов, обратились с жалобами в полицию и прокуратуру Украины. Причины, побудившие сельских депутатов пойти на такой шаг, пока не раскрываются. Однако, по словам блогера, известно, что основным источником пополнения для ВСУ стали именно небольшие населенные пункты, где сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) проводят массовые облавы.

Рожин отметил, что данных о происходящем в селе Чабаны в настоящее время нет. Ситуация остается неясной, украинские власти пока не комментировали инцидент.

