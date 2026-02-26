Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 11:26

Зеленский назвал последствия взрывов в Киевской области

Зеленский: электроподстанции повреждены в Киевской области после взрывов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Электроподстанции повреждены в Киевской области после взрывов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что такая же ситуация сложилась в Днепропетровской области.

Кроме того, из-за взрывов в Полтавской области оказалась повреждена газовая инфраструктура. В настоящее время ремонтные работы ведут в Харьковской, Кировоградской, Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в Полтаве. Инцидент произошел на фоне воздушной тревоги. Кроме того, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области также произошли взрывы.

До этого взрыв прогремел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Власти расследовали происшедшее как теракт. По данным ведомства, взрыв прогремел в 01:15 по местному времени (02:15 мск). В результате повреждено административное здание, пострадавших нет. СБУ проводит расследование совместно с полицией.

