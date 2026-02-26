Появились кадры передачи тел погибших военнослужащих Украине Мединский опубликовал фото с обмена телами военных между Россией и Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале первые кадры передачи украинской стороне тысячи тел погибших солдат ВСУ в соответствии со стамбульскими договоренностями. По его словам, Киев в свою очередь передал Москве тела 35 погибших российских бойцов.

С российской стороны процедуру организовало Министерство обороны РФ. Предыдущий обмен состоялся 29 января. Тогда Украина получила тысячу тел погибших военнослужащих, а Россия — 38.

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ приходится осквернять тела павших товарищей. По информации источников, военнослужащие отправляют семьям погибших сослуживцев части их тел, чтобы родственники могли получить за них выплаты.

До этого стало известно, что с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек. Также с февраля 2022 года ВС РФ уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотника.