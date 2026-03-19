19 марта 2026 в 05:15

Назван анализ, который покажет необходимость поторопиться с беременностью

Гинеколог Афанасьева: низкий антимюллеров гормон снижает шансы на беременность

При планировании беременности женщине следует проверить уровень антимюллерова гормона, так как его низкий уровень говорит о потенциальных трудностях при зачатии ребенка, заявила NEWS.ru врач гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. По ее словам, этот гормон показывает овуляторный резерв.

Фертильность — то есть способность женского организма к наступлению беременности, действительно можно определить, сдав анализы. Что входит в этот перечень? Оценка гормонального статуса: сдача половых гормонов в первую и вторую половину менструального цикла — ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон и тестостерон. Антимюллеров гормон покажет овуляторный резерв, и если он менее единицы — стоит поторопиться. Гормоны щитовидной железы — ТТГ, тироксин, трийодтиронин — важны для наступления беременности и особенно ее вынашивания, — сказала Афанасьева.

Кроме того, по ее словам, важно исключить воспалительные процессы в половых путях как мужчины, так и женщины. Афанасьева отметила, что будущим матерям следует проверить уровень железа и витамина D, а также работу углеводного обмена. Это, уточнила врач, позволит исключить факторы риска и вероятность внешнего влияния на работу яичников.

Нужно ультразвуковое исследование органов малого таза для исключения новообразований в матке и яичниках, эндометриоза, патологии эндометрия, подсчета овариального резерва и количества антральных фолликулов. Когда обследоваться? Перед планированием беременности за шесть месяцев или если беременность не наступает в течение 6–12 месяцев в зависимости от возраста, — добавила Афанасьева.

Ранее гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что, вопреки некоторым мнениям, питание беременной женщины никак не может повлиять на внешность или пол будущего ребенка. Она уточнила, что на самом деле генетика не зависит от гастрономических предпочтений.

Виктория Молчанова
Наталья Наволоцкая
Общество

Москва

Общество

