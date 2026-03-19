Назван анализ, который покажет необходимость поторопиться с беременностью

При планировании беременности женщине следует проверить уровень антимюллерова гормона, так как его низкий уровень говорит о потенциальных трудностях при зачатии ребенка, заявила NEWS.ru врач гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. По ее словам, этот гормон показывает овуляторный резерв.

Фертильность — то есть способность женского организма к наступлению беременности, действительно можно определить, сдав анализы. Что входит в этот перечень? Оценка гормонального статуса: сдача половых гормонов в первую и вторую половину менструального цикла — ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон и тестостерон. Антимюллеров гормон покажет овуляторный резерв, и если он менее единицы — стоит поторопиться. Гормоны щитовидной железы — ТТГ, тироксин, трийодтиронин — важны для наступления беременности и особенно ее вынашивания, — сказала Афанасьева.

Кроме того, по ее словам, важно исключить воспалительные процессы в половых путях как мужчины, так и женщины. Афанасьева отметила, что будущим матерям следует проверить уровень железа и витамина D, а также работу углеводного обмена. Это, уточнила врач, позволит исключить факторы риска и вероятность внешнего влияния на работу яичников.

Нужно ультразвуковое исследование органов малого таза для исключения новообразований в матке и яичниках, эндометриоза, патологии эндометрия, подсчета овариального резерва и количества антральных фолликулов. Когда обследоваться? Перед планированием беременности за шесть месяцев или если беременность не наступает в течение 6–12 месяцев в зависимости от возраста, — добавила Афанасьева.

