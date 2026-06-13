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13 июня 2026 в 04:25

Мерц развеселил бундестаг словами об Украине

Welt: слова Мерца о воюющей за свободу Украине рассмешили депутатов бундестага

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в бундестаге, что Украина защищает свою свободу, что вызвало смех у членов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает Die Welt. Мерц отреагировал на реакцию парламентариев, отметив, что их смех является показательным признаком.

Вы смеетесь над судьбой миллионов людей в Украине и ездите в Москву на приемы с шампанским. Счастливого пути! — подчеркнул канцлер.

Кроме того, политик уточнял, что Федеративная Республика Германия намерена одновременно укреплять восточный фланг НАТО. При этом Берлин не оставит попыток урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала немедленно прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на фоне участившихся атак на российскую территорию. Она отметила, что действия Берилан втягивают страну в опасное противостояние.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Мерц решил «подлизаться» к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так он отреагировал на фотографию, на которой Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стоят рядом с Зеленским.

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