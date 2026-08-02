Актер из скандальной пьесы о распятии кита Тимми начал получать угрозы Актеру из пьесы о распятии кита Тимми начали поступать угрозы убийством

Актер из гамбургской театральной постановки о горбатом ките Тимми начал получать в соцсетях угрозы убийством, сообщает Zeit. Отмечается, в пьесе используются христианские символы и упоминается «распятие» млекопитающего.

Полиция начала расследование в связи с угрозой убийством. На спектакле теперь будут присутствовать представители правоохранительных органов.

В начале мая горбатый кит Тимми был выпущен в Северное море после того, как спасатели в течение месяца пытались транспортировать его с мелководья на балтийском побережье Германии. Судьба животного остается неопределенной — позже у побережья датского острова Анхольт был обнаружен погибший кит, который изначально приняли за Тимми. Но ДНК-тест опроверг эту версию.

Ранее у побережья Нью-Йорка заметили крупную акулу длиной почти 3,6 метра. Отмечается, что хищница оставила 60-сантиметровый след от укуса на теле горбатого кита вблизи поселка Монток.

Ранее сообщалось, что рыбак спас крупную акулу, которую по ошибке вытащил на берег на побережье залива Санта-Моника в Калифорнии. Мужчина снял хищницу с крючка и голыми руками помог ей вернуться в воду.