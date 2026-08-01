Рыбак голыми руками спас акулу и вернул ее в воду Рыбак спас пойманную акулу и выпустил ее обратно в океан в Калифорнии

Рыбак спас крупную акулу, которую по ошибке вытащил на берег на побережье залива Санта-Моника в Калифорнии, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина снял хищницу с крючка и голыми руками помог ей вернуться в воду.

Необычное спасение попало на видео, которое быстро распространилось в местных социальных сетях. По словам очевидцев, после освобождения акула благополучно уплыла обратно в океан. С тех пор ее больше в этом районе не замечали.

Ранее стало известно, что жители Приморского края отменили купальный сезон из-за нашествия акул в регионе. По словам местных жителей, 27 июня они наблюдали акулу вблизи сапсерфера в бухте Триозерье. На следующий день, 28 июня, на том же пляже были обнаружены еще два плавника. По всей видимости, семейство акул охотится за рыбой у берега.

До этого сообщалось, что жители Находки в третий раз за неделю запечатлели крупную акулу возле пляжа. Отмечалось, что хищница плавала в заливе Восток — примерно в 40 км от города. По данным специалистов, она относится к сельдевому виду, представители которого не нападают на людей.