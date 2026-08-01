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01 августа 2026 в 08:08

Мирошник назвал Украину крупнейшим центром незаконной торговли оружием

Мирошник заявил о поставках оружия с Украины в горячие точки Азии и Африки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Часть вооружения, поставляемого Украине западными странами, впоследствии попадает в горячие точки Азии, Африки и Ближнего Востока, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые передает РИА Новости, поставки осуществляются через так называемый украинский хаб.

Через «украинский хаб» вооружение поступает в горячие точки в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, — сказал он.

Мирошник добавил, что Украина в настоящее время является одним из крупнейших центров нелегальной торговли оружием. Он заявил, что значительные объемы вооружений поступают в страну от западных партнеров, после чего часть из них оказывается на теневом рынке.

Ранее сообщалось, что НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL. К 31 марта 21 страна внесла в программу $4,15 млрд (329 млрд рублей), которые поступили в американское казначейство, однако до заключения контрактов на поставку вооружений дело так и не дошло. Ускорить передачу техники за счет уже имеющихся запасов также не удалось.

Россия
МИД РФ
Родион Мирошник
Украина
оружие
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