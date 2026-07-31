НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL, следует из отчета для Конгресса США, изученного РИА Новости. По данным документа, к 31 марта 21 страна внесла в программу $4,15 млрд, которые поступили в американское казначейство, однако до заключения контрактов на поставку вооружений дело так и не дошло.

Ускорить передачу техники за счет уже имеющихся запасов также не удалось. На конец марта Вашингтон не воспользовался квотой на $4,96 млрд, позволявшей передать оружие Украине непосредственно со складов Пентагона, — из соображений защиты собственной боеготовности.

Механизм поддержки PURL действует с августа 2025 года. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон прекратил прямую передачу военной помощи Украине и теперь продает оружие НАТО, а страны альянса самостоятельно отправляют его Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия фиксировала положительную динамику в ходе спецоперации и была готова к переговорам. Он отметил, что Киев при этом продолжал получать побуждение к продолжению боевых действий со стороны европейских столиц.