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31 июля 2026 в 08:13

В Пакистане раскрыли число погибших при обрушении угольной шахты

Geo: 34 человека погибли при обрушении угольной шахты в Пакистане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате обрушения угольной шахты в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана погибли 34 человека, сообщает телеканал Geo. Спасательные работы продолжаются.

По словам владельца шахты, причиной инцидента, предположительно, стал взрыв метана. В момент аварии под землей находились 42 рабочих. В настоящее время шахтеры заблокированы в завалах.

Ранее более 50 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Ответственных за произошедшее взяли под контроль в соответствии с законом.

Кроме того, губернатор департамента Кундинамарка Хорхе Эмилио Рей сообщил, что при взрыве на угольной шахте погибли девять колумбийских горняков. Он отметил, что тела работников были обнаружены. Еще шестерых горняков удалось спасти, после чего их госпитализировали.

Также директор рудника в Бурятии был задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. Решался вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Впоследствии суд отправил директора рудника Ирокинда под домашний арест.

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