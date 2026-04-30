Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 07:49

В деле о гибели работников рудника из-за лавины появились новые детали

Директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников из-за лавины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины, передает пресс-служба СК РФ. По данным ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что снежная масса сошла на руднике Ирокинда в Бурятии. В МЧС добавили, что под слоем снега оказались шесть человек. Всего на месте работали девять человек, троим сотрудникам удалось выбраться самостоятельно.

По данным прокуратуры, сход лавины произошел около 05:30 мск на промышленной площадке штольни 90 участка ПГУ-1, рабочие в это время расчищали техническую дорогу на руднике. Позже на место схода снега вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Регионы
Бурятия
лавины
задержания
рудники
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.