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11 июня 2026 в 18:15

Военэксперт назвал возможные варианты укрепления обороны Крыма

Военэксперт Кнутов: защиту Крыма надо усилить с помощью дронов-перехватчиков

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Противовоздушную оборону Крыма можно усилить за счет привлечения добровольцев из подразделений БАРС или частных охранных предприятий, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Однако им потребуется профессиональное оснащение, подчеркнул он.

БАРСы или ЧОПы — что-то должно быть в виде мобильных групп. Причем они должны иметь в своем распоряжении целый арсенал средств: машины, зенитные пулеметы, ПЗРК, небольшие комплексы РЭБ для защиты боевого расчета, а также стрелковое оружие, включая дробовики, и средства наблюдения: бинокли, приборы ночного видения, — сказал Кнутов.

По его мнению, эффективным дополнением к уже имеющимся средствам ПВО должны стать дроны-перехватчики. Они представляют собой экономичную альтернативу дорогостоящим зенитным ракетам и дают больше возможностей зенитчикам, чем стрелковое оружие.

Самое перспективное сейчас средство борьбы с вражескими БПЛА — это наши дроны ПВО. Нужно срочно налаживать их выпуск и обучать дроноводов умению сбивать дроны противника — как самолетного типа, так и обычные. Это во многом поможет решить проблему, — подчеркнул Кнутов.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя», в результате чего в нем вспыхнул пожар. Из музея эвакуировали три поврежденных огнем фрагмента живописного полотна.

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Крым
ПВО
дроны
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