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10 июня 2026 в 22:46

Раскрыты последствия пожара в музее «Оборона Севастополя»

В Севастополе эвакуировали поврежденные полотна из музея-панорамы

Фото: Социальные сети
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Из здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после пожара эвакуировали три поврежденных огнем фрагмента живописного полотна, сообщила пресс-служба музея. По данным учреждения, пожар был вызван ударом беспилотника ВСУ.

Директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что удар был нанесен в 02:48. По его словам, имеющиеся записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что беспилотник влетел непосредственно в крышу здания по определенной траектории.

Специалисты продолжают работы по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотен. В музее отметили, что вопрос о дальнейшей реставрации экспонатов будет рассматриваться после оценки их состояния профильными специалистами. После завершения работы экстренных служб и получения доступа в здание сотрудники проведут детальное обследование и определят масштаб причиненного ущерба.

Ранее ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский заявил, что восстановление панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшей в результате атаки ВСУ, потребует от трех до пяти лет. Академия уже направила губернатору Севастополя предложение об участии в восстановлении.

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