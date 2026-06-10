Раскрыто, сколько времени уйдет на восстановление «Обороны Севастополя» Восстановление панорамы «Оборона Севастополя» займет от трех до пяти лет

Восстановление панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшей в результате атаки ВСУ, потребует от трех до пяти лет, сказал ТАСС ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский. Академия уже направила губернатору Севастополя предложение об участии в восстановлении.

Когда мы услышали об этом, то подумали, что, возможно, понадобится наша помощь в восстановлении замечательной панорамы, — сказал он.

Михайловский отметил, что восстановительные работы будут проводиться в несколько этапов. Сначала проведут всестороннюю экспертизу, а уже после разработают проект.

Ранее координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что ВСУ за счет ударов по культурным объектам на территории России пытаются добиться медийного эффекта. Так он прокомментировал атаку на панораму «Оборона Севастополя», в результате которой она оказалась критически повреждена.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что объект будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание. Дипломат подчеркнула, что после Великой Отечественной войны музей уже возрождался из руин и нет сомнений в его восстановлении и на этот раз.