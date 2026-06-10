Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»

Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавший от атаки украинского беспилотника, будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что после Великой Отечественной войны музей уже возрождался из руин, и нет сомнений в его восстановлении и на этот раз.

Тогда, после Великой Отечественной войны, музей был возрожден из руин. Нет сомнений в том, что он будет восстановлен и на этот раз, — сказано в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Дипломат напомнила, что во время ВОВ нацисты уже пытались уничтожить этот символ русского боевого духа. Она рассказала, что 25 июня 1942 года во время массированной бомбардировки и артобстрела немецкой авиацией здание панорамы загорелось.

Тогда спасать полотно кисти Франца Рубо бросились курсанты школы береговой обороны, моряки и музейные работники, продолжила дипломат. Под бомбами, рискуя жизнью, они вырезали из горящей рамы и вынесли 86 фрагментов картины, которые на шлюпках под обстрелами эвакуировали сначала в Новороссийск, затем в Новосибирск и, наконец, в Москву в Третьяковскую галерею.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая пострадала при ударе ВСУ и последующем пожаре, будет восстановлена. По его словам, полотно станет даже «краше прежнего».