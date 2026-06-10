Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 17:17

Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавший от атаки украинского беспилотника, будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что после Великой Отечественной войны музей уже возрождался из руин, и нет сомнений в его восстановлении и на этот раз.

Тогда, после Великой Отечественной войны, музей был возрожден из руин. Нет сомнений в том, что он будет восстановлен и на этот раз, — сказано в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Дипломат напомнила, что во время ВОВ нацисты уже пытались уничтожить этот символ русского боевого духа. Она рассказала, что 25 июня 1942 года во время массированной бомбардировки и артобстрела немецкой авиацией здание панорамы загорелось.

Тогда спасать полотно кисти Франца Рубо бросились курсанты школы береговой обороны, моряки и музейные работники, продолжила дипломат. Под бомбами, рискуя жизнью, они вырезали из горящей рамы и вынесли 86 фрагментов картины, которые на шлюпках под обстрелами эвакуировали сначала в Новороссийск, затем в Новосибирск и, наконец, в Москву в Третьяковскую галерею.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая пострадала при ударе ВСУ и последующем пожаре, будет восстановлена. По его словам, полотно станет даже «краше прежнего».

Власть
Мария Захарова
Севастополь
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал возможным снижение ключевой ставки
ЮНЕСКО отреагировала на удар ВСУ по «Обороне Севастополя»
«Глумятся над нашими ценностями»: Развожаев высказался об ударе по панораме
«Человек чести»: сослуживцы проводили в последний путь Нарана Очир-Горяева
Врач ответила, что делать при солнечном ожоге
Педофил в прямом эфире: мужчина нашел себе жертву для общения в «рулетке»
Россиян предупредили о вероятном ослаблении рубля
Военкор рассказал о клещах для Константиновки в ДНР
Учительница героя России рассказала, каким был Очир-Горяев
«Должны услышать»: депутат о приеме европейских послов в российском МИД
Психолог рассказал, как предотвратить выгорание
Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке
Шестилетнего малыша насмерть сбили во дворе дома
Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой
Шохин назвал оптимальный для российского бизнеса курс доллара
Части полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего музея
В ГД услышали просьбы малого и среднего бизнеса о налоговых послаблениях
Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»
Президента Колумбии отстранили накануне выборов
Путину доложили, как в Анапе подогревают море
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.