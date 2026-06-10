В сопротивлении раскрыли, зачем ВСУ ударили по панораме обороны Севастополя Координатор сопротивления Лебедев: удары ВСУ завязаны на медийный эффект

ВСУ за счет ударов по культурным объектам на территории России пытаются добиться медийного эффекта, выразил мнение в беседе с NEWS.ru координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев. Так он прокомментировал атаку на панораму обороны Севастополя, в результате которой она оказалась критически повреждена.

Удары ВСУ в основном завязаны на медийный эффект. Они его добились, но повредило ли это нашей армии или экономике? Вообще никак, — отметил он.

По его словам, такие атаки «обидны» для России. Однако бить в ответ по памятникам на Украине нет смысла, уверен Лебедев.

Можно, конечно, по каким-то украинским памятникам ударить, но я не вижу смысла тратить даже одну «Герань» на монумент какому-нибудь Бандере. Пусть лучше этот дрон прилетит в склад или по личному составу противника — нужно бить именно по тем объектам и ресурсам, которые необходимы для боевых действий, — подчеркнул координатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая пострадала при ударе ВСУ и последующем пожаре, будет восстановлена. По его словам, полотно станет даже «краше прежнего».