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11 июня 2026 в 18:09

Названы главные признаки теплового удара

Терапевт Бурнацкая: головокружение и удушье могут указывать на тепловой удар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и удушье могут свидетельствовать о тепловом ударе, заявила терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, при появлении таких симптомов необходимо срочно прекратить любую физическую активность, перейти в прохладное место, выпить воды и охладить тело.

Если появляются такие симптомы, необходимо немедленно перейти в прохладное место, выпить воды и постараться охладить тело, — рассказала Бурнацкая.

Особую опасность, по ее словам, представляют спутанность сознания, проблемы с речью, отсутствие потоотделения и температура выше 39 градусов. Такие симптомы требуют немедленной медицинской помощи.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказывала, что люди с избыточным весом особенно тяжело переносят жару из-за нарушенной теплоотдачи организма. По ее словам, в таких случаях состояние человека может сопровождаться учащенным сердцебиением, слабостью и тошнотой. Летом, отметила она, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных материалов, а также не забывать пить достаточное количество жидкости.

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