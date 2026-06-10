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10 июня 2026 в 13:53

Врач ответила, кто тяжелее всего переносит жару

Врач Уланкина: люди с лишним весом тяжелее всего переносят жару

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Люди с избыточным весом особенно тяжело переносят жару из-за нарушенной теплоотдачи организма, заявила NEWS.ru врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, в таких случаях состояние человека может сопровождаться учащенным сердцебиением, слабостью и тошнотой.

Жаркая погода становится серьезным испытанием для организма, однако некоторые особенно чувствительны к высоким температурам. В группу повышенного риска входят люди с избыточным весом и ожирением. В их случае нарушается эффективность естественной теплоотдачи. Значительный объем жировой ткани затрудняет рассеивание тепла через поверхность кожи, из-за чего организму приходится расходовать больше ресурсов для поддержания нормальной температуры тела. Это сопровождается усиленным потоотделением и учащенным сердцебиением, — поделилась Уланкина.

Она подчеркнула, что в жаркую погоду для охлаждения тела кровеносные сосуды расширяются, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь. По словам врача, людям с избыточным весом это дается сложнее из-за увеличенного объема тканей. В связи с этим, пояснила специалист, в жару они могут испытывать одышку, слабость и быструю утомляемость.

Ситуация усугубляется тем, что ожирение нередко сопровождается хроническими заболеваниями — артериальной гипертензией, сахарным диабетом, атеросклерозом, сердечной недостаточностью. Высокая температура воздуха может усиливать проявления таких болезней и повышать риск осложнений. Также возможен тепловой удар. При этом на начальном этапе человек может ощущать головокружение, слабость, тошноту, головную боль, усиленную жажду. Затем — если перегрев продолжится — возможна спутанность и потеря сознания. Такие симптомы требуют немедленной медицинской помощи, — добавила Уланкина.

Она заключила, что для комфортного пребывания в жаркую погоду людям с лишним весом стоит избегать прогулок в часы, когда солнце наиболее активно. Летом, по словам врача, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных материалов, а также не забывать пить достаточное количество жидкости. Специалист указала, что также желательно ограничить физическую активность на свежем воздухе.

Ранее врач Ольга Чиркова предупредила, что употребление алкоголя в жару может привести к расширению сосудов и вызвать неприятные ощущения. В условиях высокой температуры она также порекомендовала воздержаться от сигарет.

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