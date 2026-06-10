Врач предостерегла от употребления алкоголя в жаркую погоду

Употребление алкоголя в жаркую погоду может спровоцировать чрезмерное расширение сосудов и неприятные симптомы, предупредила в беседе с «Радио 1» врач Ольга Чиркова. В период высоких температур она также призвала курильщиков отказаться от сигарет.

Алкоголь в жару расширяет сосуды, а от жары они и так расширены. Можно намудрить с объемом циркулирующей крови. Курение в такую погоду тоже лучше отложить — в воздухе мало кислорода, и если добивать себя сигаретами, ухудшение самочувствия будет обязательным, — отметила Чиркова.

Врач добавила, что постоянное использование кондиционера и отказ от проветривания помещений — еще одна ошибка в жаркую погоду. На самом деле это устройство не обеспечивает жильцов свежим воздухом, а лишь охлаждает его. Важно приоткрывать окна каждые полчаса во избежание головной боли.

Ранее в Роскачестве сообщили, что взрослым людям следует пить воды на пол-литра больше нормы в жаркую погоду. Эксперты напомнили, что в такой период любой питьевой режим требует корректировки.