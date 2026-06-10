Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 13:23

Врач предостерегла от употребления алкоголя в жаркую погоду

Врач Чиркова: употребление алкоголя в жару грозит чрезмерным расширением сосудов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление алкоголя в жаркую погоду может спровоцировать чрезмерное расширение сосудов и неприятные симптомы, предупредила в беседе с «Радио 1» врач Ольга Чиркова. В период высоких температур она также призвала курильщиков отказаться от сигарет.

Алкоголь в жару расширяет сосуды, а от жары они и так расширены. Можно намудрить с объемом циркулирующей крови. Курение в такую погоду тоже лучше отложить — в воздухе мало кислорода, и если добивать себя сигаретами, ухудшение самочувствия будет обязательным, — отметила Чиркова.

Врач добавила, что постоянное использование кондиционера и отказ от проветривания помещений — еще одна ошибка в жаркую погоду. На самом деле это устройство не обеспечивает жильцов свежим воздухом, а лишь охлаждает его. Важно приоткрывать окна каждые полчаса во избежание головной боли.

Ранее в Роскачестве сообщили, что взрослым людям следует пить воды на пол-литра больше нормы в жаркую погоду. Эксперты напомнили, что в такой период любой питьевой режим требует корректировки.

Здоровье
врачи
жара
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активистку приговорили к 17 годам за спонсирование террористов
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
В МЧС раскрыли, сколько спасателей участвовали в СВО
МВД Индии заблокировало запуск спутникового интернета Starlink
В Петербурге восстановили аванзал Дома Радио
Стало известно содержимое боевых дронов, атаковавших Мелитополь
Студентам дали важную рекомендацию для успешной сдачи экзаменов
В Госдуме ответили, почему Канада решила производить БПЛА для ВСУ
Горящая «Оборона Севастополя», удар по мосту: атаки ВСУ на РФ 10 июня
В МИД назвали главных спонсоров Зеленского
«Двигать ее никуда не собираюсь»: Долина о карьере единственной внучки
Ветеринар рассказала, чем кондиционер так опасен для питомцев
Врач рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару
Травматолог рассказал, как поработать на огороде без вреда для здоровья
«‎Задира мертв»: Трамп заявил, что армии Ирана больше не существует
«Придется заплатить»: Трамп пригрозил Ирану за «затягивание сделки»
В сопротивлении раскрыли, зачем ВСУ ударили по панораме обороны Севастополя
Весь экипаж вертолета Ми-17 погиб при крушении
Стало известно, что грозит подложившим бомбу в авто в Коньково подросткам
Врач ответила, какая температура в офисе наиболее полезна
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.