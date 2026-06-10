В Роскачестве напомнили о норме потребления воды в жаркую погоду Роскачество: взрослым важно пить воды на пол-литра больше нормы в жаркую погоду

Взрослым людям следует пить воды на пол-литра больше нормы в жаркую погоду, пишет Lenta.ru со ссылкой на Роскачество. Эксперты напомнили, что в такой период любой питьевой режим требует корректировки. При этом в жару важно правильно подбирать напитки с учетом их температуры и состава.

Обычно взрослому человеку рекомендуется около 30 мл воды на килограмм веса в сутки. Например, при весе 60 кг это 1,8 литра, при весе 70 кг — 2,1 литра. В жару эту норму стоит увеличить примерно на пол-литра. Это связано с активным потоотделением и более быстрой потерей организмом влаги. Температура напитков не должна быть слишком низкой: ледяная вода вызывает спазм сосудов, тогда как вода комнатной температуры усваивается организмом быстрее и безопаснее для горла, — предупредили в организации.

В Роскачестве также отметили, что не стоит выпивать всю дневную норму жидкости за один раз — лучше распределять ее равномерно в течение дня, делая по нескольку глотков каждые 20–30 минут. Особое внимание эксперты советуют уделить детям и пожилым людям: у них чувство жажды притуплено, поэтому воду им лучше предлагать регулярно.

Специалисты добавили, что не все напитки одинаково полезны в жару: кофе, сладкая газировка и пакетированные соки не утоляют жажду, а наоборот, могут приводить к дополнительной потере жидкости. Оптимальный выбор — чистая питьевая вода, несладкий морс или зеленый чай.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что летом вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг замедляет восприятие голода, но стремление к прохладному и жидкому приводит к избыточному употреблению лимонадов, эскимо и пива.