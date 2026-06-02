Нутрициолог объяснила, почему летом вес растет при отсутствии аппетита

Летом вес может увеличиваться даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого, заявила NEWS.ru психолог и нутрициолог Анна Слип. По ее словам, в жару мозг тормозит чувство голода, однако тяга к холодному и жидкому приводит к злоупотреблению лимонадом, эскимо и пивом, которые являются концентратом сахара.

В жару меньше хочется есть: мозг сам тормозит аппетит. Переваривание еды разогревает тело, а в зной это невыгодно организму. Гормон голода грелин падает, а гормоны сытости растут. При этом в жару не тянет к еде, но хочется холодного и жидкого. Лимонад, эскимо, прохладное пиво — кажется, что это и не еда вовсе, но на деле это концентрат сахара и калорий. На вес влияет баланс калорий: если их приходит больше, чем тратится, излишки уходят в жир. Летом этот плюс набегает незаметно: к обычной еде прибавляются сладкие напитки, мороженое, алкоголь, сезонные фрукты. По отдельности мелочь, а вместе — суточный перебор калорий, — пояснила Слип.

По ее словам, жара и длинный световой день ухудшают сон, а это повышает грелин — гормон голода. Нутрициолог также отметила, что летом продажи холодных напитков и мороженого в России подскакивают на 40–50%.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова заявила, что привычка пропускать завтрак из-за нехватки времени или желания сократить калории может привести к образованию камней в желчном пузыре и повышению уровня мочевой кислоты. По ее словам, регулярный отказ от утреннего приема пищи опасен кристаллизацией холестерина.