Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ, рассказал, как решил сбежать с украинских позиций на такси, передают РИА Новости. Это случилось после того, как его перевели в роту огневой поддержки.

Отправили туда, проходит два дня, но там только начиналось укомплектовываться. Я лежал, думаю: это не мое, надо валить, — сказал он.

Жарков также рассказал, как покинул подразделение. По его словам, он вызвал такси, приобрел гражданскую одежду, отправил военную форму домой, а затем уехал поездом.

Ранее стало известно, что около трети иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, сосредоточены в Харьковской области. Как писал источник, общая численность бойцов из других стран на Украине составляет около 16,5 тыс. человек.

До этого в Запорожской области уничтожили группу наемников ВСУ из ФРГ и Великобритании. В российских силовых структурах отметили, что на национальности военных указывали найденные у них документы. Среди погибших были молодые люди 2000 и 2003 годов рождения.