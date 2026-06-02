ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 04:39

Пленный украинский военный рассказал о побеге с позиций на такси

Пленный военный ВСУ Жарков рассказал о побеге с позиций на такси

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ, рассказал, как решил сбежать с украинских позиций на такси, передают РИА Новости. Это случилось после того, как его перевели в роту огневой поддержки.

Отправили туда, проходит два дня, но там только начиналось укомплектовываться. Я лежал, думаю: это не мое, надо валить, — сказал он.

Жарков также рассказал, как покинул подразделение. По его словам, он вызвал такси, приобрел гражданскую одежду, отправил военную форму домой, а затем уехал поездом.

Ранее стало известно, что около трети иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, сосредоточены в Харьковской области. Как писал источник, общая численность бойцов из других стран на Украине составляет около 16,5 тыс. человек.

До этого в Запорожской области уничтожили группу наемников ВСУ из ФРГ и Великобритании. В российских силовых структурах отметили, что на национальности военных указывали найденные у них документы. Среди погибших были молодые люди 2000 и 2003 годов рождения.

Европа
Украина
ВСУ
военный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.