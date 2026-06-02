Родителям объяснили, как помочь ребенку адаптироваться в первом классе В Минпросвещения заявили о важности психологической готовности к школе

Психологическая готовность ребенка к школе играет более важную роль, чем раннее освоение чтения, письма или других академических навыков, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, исполняющая обязанности ректора Азовского государственного педагогического университета имени П. Д. Осипенко, кандидат педагогических наук Екатерина Степанюк. По ее словам, подготовка к школе становится для ребенка первым серьезным опытом жизни в коллективе, где к нему предъявляются общие требования.

И именно поэтому психологическая готовность важнее ранних академических навыков, — сказала Степанюк.

Степанюк отметила, что сейчас дети нередко приходят в школу хорошо подготовленным академическими знаниями. Однако они могут испытывать трудности с эмоциями.

Родителям важно формировать также у будущего первоклассника способность просить помощи, спокойно реагировать на ошибки и сохранять интерес к занятиям даже при возникновении сложностей, отметила эксперт. Взрослые зачастую воспринимают школу через призму собственных ожиданий и переживаний. При этом главным признаком успешной адаптации ребенка является не безупречный почерк в первые месяцы учебы, а чувство безопасности и уверенности, резюмировала Степанюк.

Ранее стало известно, что основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2026 году начнется 2 июня. Первым экзаменом станет математика.