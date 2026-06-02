02 июня 2026 в 05:27

Космонавт рассказал о главной проблеме полета на Марс

Космонавт Фибек: путешествие до Марса займет минимум полгода

Фото: Paul Hennessy/Global Look Press
Экспедиции до Марса и обратно займут минимум полгода, рассказал РИА Новости австрийский космонавт Франц Фибек. Он отметил, что современные технологии уже приблизили человечество к возможности отправки людей на Красную планету, однако одной из главных проблем остается продолжительность такой миссии.

По словам Фибека, для полета потребуется значительный запас топлива и сложные технические решения. При этом условия марсианской экспедиции существенно отличаются от полетов на Луну.

Космонавт напомнил, что до Луны можно добраться примерно за три дня, а при необходимости сравнительно быстро организовать обратный перелет. С Марсом ситуация иная.

Существуют определенные периоды, когда расстояние между Землей и Марсом наиболее благоприятное — тогда перелет занимает около полугода. Затем нужно ждать примерно год, прежде чем появится возможность вернуться, и обратный путь тоже занимает около полугода, — пояснил Фибек.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что полеты на Марс и обратно могут вызвать лучевую болезнь у космонавтов. По его словам, на человека влияют радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
