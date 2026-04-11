11 апреля 2026 в 12:43

В Роскосмосе рассказали, что мешает организовать полеты на Марс

Баканов: полеты на Марс могут вызвать лучевую болезнь у космонавтов

Дмитрий Баканов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полеты на Марс и обратно могут вызвать лучевую болезнь у космонавтов, заявил в эфире «Первого канала» глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, на человека влияют радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы.

Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до Марса и обратно лучевую болезнь, — сказал Баканов.

Глава организации рассказал, что Россия будет отрабатывать на Луне технологию полета в дальний космос. В частности, скоро будет запущена орбитальная станция для фотографирования естественного спутника Земли.

Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что российская атомная электростанция, предназначенная для освоения Луны, должна быть полностью готова к доставке и установке на спутнике Земли к 2030–2032 годам. В основе лунной станции будут использованы новые материалы, устойчивые к радиации, отметил он.

До этого Баканов заявил, что Россия будет поэтапно отрабатывать технологии для организации пилотируемых экспедиций на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. Технологии полета к ближайшим планетам уже освоены человечеством, уточнил глава Роскосмоса.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

