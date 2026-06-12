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12 июня 2026 в 07:36

Россияне смогут увидеть сразу два редких астрономических явления

Астроном Веселков: в ночь на 13 августа можно увидеть парад планет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жители России смогут наблюдать сразу два ярких астрономических явления в ночь с 12 на 13 августа, сообщил ТАСС руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков. В этот период метеорный поток Персеиды достигнет максимальной активности.

С 12 на 13 августа — эта ночь, которую нельзя пропустить всем, кто интересуется астрономией, — отметил Веселков.

В 2026 году условия для наблюдения за Персеидами будут особенно благоприятными. Пик активности потока совпадет с новолунием, поэтому свет Луны не помешает наблюдениям, а небо останется максимально темным.

Как пояснил астроном, в часы максимума можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Наиболее удачное время для наблюдений считаются предрассветные часы, когда радиант потока поднимается высоко над горизонтом.

В ту же ночь жители России смогут увидеть так называемый «парад» планет. Перед рассветом на небосводе одновременно окажутся Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Парад планет сохранится еще примерно неделю, пока Меркурий не приблизится к Солнцу и не станет недоступен для наблюдений.

Ранее стало известно, что ночь с 21 на 22 июня станет самой короткой в 2026 году в Северном полушарии. На широте столицы она продлится шесть часов 27 минут. Это астрономическое событие произойдет сразу после летнего солнцестояния.

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