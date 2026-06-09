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09 июня 2026 в 20:07

Стала известна дата самой короткой ночи 2026 года

Самая короткая ночь 2026 года наступит 22 июня

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Ночь с 21 на 22 июня станет самой короткой в 2026 году в Северном полушарии, сообщили РИА Новости в Московском планетарии. На широте столицы она продлится шесть часов 27 минут. Это астрономическое событие произойдет сразу после летнего солнцестояния.

Самая короткая ночь будет после самого длинного светового дня 21 июня, — отметили в планетарии.

Ранее специалисты Московского планетария напоминали, что 21 июня летнее солнцестояние наступит ровно в 11:24 по московскому времени. Световой день в столице продлится 17 часов 33 минуты. День и ночь сравняются только 23 сентября, в день осеннего равноденствия.

До этого психолог Милана Орехова объяснила, что летняя жара и сбой привычного режима могут вызывать у людей нервозность и признаки сезонной депрессии. По ее словам, социальное давление и ожидание всеобщей радости только усиливают внутреннее напряжение, тревогу и упадок сил.

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