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21 июня 2026 в 00:05

Приметы 21 июня — Федор Колодезник: день солнцестояния влияет на природу?

Солнцестояние: приметы Солнцестояние: приметы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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21 июня церковь вспоминает Феодора Стратилата, по народному прозвищу Федор Колодезник. Этот день уникален тем, что он совпадает с летним солнцестоянием — самым длинным днем и самой короткой ночью в году, точкой астрономического начала лета. Для крестьян этот день был овеян особой мистикой и считался главным временем для поиска подземных источников воды.

Погодные приметы на Федора Колодезника, 21 июня

Природа в день солнцестояния чутко реагировала на любые изменения, верили наши предки.

  • Если в ночь на Федора на небе много звезд — осенью будет обилие грибов и ягод в лесах.

  • Гроза в этот день — к затяжному ненастью и трудностям во время уборки сена.

  • Гром гремит громко и раскатисто с самого утра — июль будет дождливым и прохладным.

  • Если утренняя роса выпала очень обильно — установится долгая, ясная и теплая погода, а колосья нальются силой.

Приметы о птицах и зверях 21 июня

  • Птицы замолчали в лесу средь белого дня — предвестник скорого сильного ливня или града.

  • Собака ложится на землю и много спит — к перемене погоды в сторону прохлады.

Приметы июня Приметы июня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 21 июня, в день летнего солнцестояния

21 июня считалось лучшим днем в году для закладки колодца. Накануне вечером мастера выходили на участки и прикладывали к земле пустые сковороды. Наутро проверяли: где сковорода больше всего запотела, там водяная жила ближе всего к поверхности. Вода из колодца, заложенного на Федора, считалась целебной, чистой и никогда не пересыхала.

Люди верили, что в самый длинный день года солнце отдает земле всю свою целебную силу. Ранним утром было принято умываться родниковой водой, чтобы сохранить молодость, здоровье и защитить себя от невзгод.

21 июня наши предки старались встречать рассвет. Считалось, что первые лучи солнца в день солнцестояния даруют человеку энергию и душевный покой на весь оставшийся год.

Еще можно собирать лекарственные травы. Растения, собранные в этот день, обладают максимальной концентрацией полезных свойств.

И не забудьте провести время на природе в кругу семьи. Отдых у реки или в лесу сегодня помогает восстановить силы.

Что нельзя делать 21 июня

  • Ссориться, конфликтовать и таить обиду в доме. Любой негатив в день солнцестояния может затянуться надолго и испортить семейные отношения.

  • Отказывать в гостеприимстве или помощи. Федор Колодезник ценит щедрость; проявление эгоизма сегодня могло привлечь мелкие финансовые трудности.

  • Выбрасывать остатки еды после праздничного обеда. Их старались отдавать домашним животным или птицам, чтобы в доме всегда был достаток.

  • Смотреть на солнце без защиты во время его пика в полдень. Уважайте силу небесного светила и берегите здоровье.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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