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31 июля 2026 в 08:28

Более 370 БПЛА сбили над Россией за ночь

Силы ПВО сбили 371 украинский беспилотник над Россией в ночь на 31 июля

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 31 июля уничтожили более 370 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областей. Кроме того, дроны были сбиты над Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее дрон ВСУ попытался атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана. Как уточнил глава района Михаил Афанасьев, ПВО успешно сбила беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

До этого стало известно, что в результате атаки БПЛА на склад Wildberries в Волгограде вспыхнул пожар. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Уточняется, что прием поставок и отгрузка заказов временно перенаправлены на другие площадки.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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