Удар ВСУ спровоцировал пожар на объекте Wildberries в Волгограде Пожар разгорелся из-за атаки на логистический объект Wildberries в Волгограде

В результате атаки на логистический объект Wildberries в Волгограде вспыхнул пожар. На месте работают пожарные расчеты, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты, — уточняется в публикации.

Компания оперативно перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов временно перенаправлены на другие площадки. Информации о пострадавших и масштабе ущерба пока нет.

До этого стало известно, что в ночь на 31 июля подразделения ПВО Минобороны России отражали массированную атаку украинских беспилотников на объекты в Волгоградской области. Из-за попаданий БПЛА по гражданским объектам пострадали минимум пять человек, информировал губернатор Андрей Бочаров в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Министерство торговли и интеграции Казахстана не поступало официальных обращений от компании Wildberries о размещении дополнительных складских мощностей. Представители ведомства уточнили, что при поступлении таких предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов и требований казахстанского законодательства. В министерстве подчеркнули, что любые проекты международных компаний должны реализовываться на взаимовыгодной основе.