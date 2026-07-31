В РФ утвердили новые правила на изготовление кефира для детского питания Росстандарт утвердил обновленные ГОСТы на кефир и творог для детского питания

Росстандарт утвердил обновленные стандарты на кефир и творог, предназначенные для детского питания. Документы начнут действовать с 1 января 2028 года, сообщили ТАСС в ведомстве.

ГОСТ на кефир распространяется на продукцию для детей с восьми месяцев, включая прикорм, а также для дошкольников и школьников. В нем актуализированы методы контроля, требования к маркировке и сырью, расширена область применения — теперь он охватывает обогащенные витаминами, пробиотиками и микроэлементами продукты, а также кефир с фруктово-ягодными наполнителями.

Новый ГОСТ на творог также предусматривает обогащенные варианты и наполнители. В составе допускаются пищевые волокна, витамины, пробиотики, пре- и микроэлементы. Скорректированы физико-химические показатели, правила приемки, упаковки и маркировки.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновленный государственный стандарт на мясные паштеты для детей старше трех лет. В отличие от прежней версии, новый ГОСТ разрешает использовать мускатный орех и кориандр в качестве добавок. Документ регламентирует не только состав, но и физико-химические свойства продукта.