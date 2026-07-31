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31 июля 2026 в 06:00

Разбомбили перекачивающую станцию под Одессой: успехи ВС РФ к утру 31 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военные высокоточными ударами поразили топливоперекачивающую станцию и узел выдачи горючего в Одесской области, сообщило Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 31 июля?

Разбомбили перекачивающую станцию ГСМ под Одессой

Помимо этого, поражению подверглись четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ: два в морской акватории южнее Одессы, а также по одному в портах Одесса и Южный.

«В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области», — говорится в сообщении.

Ударили по портам и морским судам с грузами ВСУ

Российские войска нанесли удары по портам и морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ. Отмечается, что корабли были задействованы в перевозках военных грузов.

«В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области, четыре сухогруза с грузами военного назначения», — сказано в сообщении.

Уничтожили десятки вражеских БПЛА над Россией

Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов сбили 59 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены в небе над семью регионами страны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края», — говорится в сообщении.

Зачистили большой участок леса у сумского Иволжанского

Российские военнослужащие расширили зону контроля и зачистили большой участок леса у Иволжанского Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, участок фронта у Иволжанского в последнее время у ВС РФ очень активный и успешный.

«Именно в этом районе — у Иволжанского — наши военнослужащие расширили зону контроля и зачистили большой обширный участок лесистой местности», — сказал он.

Наступают от Писаревки на запад и давят на ВСУ

Военнослужащие РФ наступают от Писаревки на запад и давят на Вооруженные силы Украины в соседней Хотени в Сумской области, сообщил ТАСС Марочко. Он отметил, что армия РФ постепенно выравнивает линию фронта на данном участке и продвигается от Кондратовки вдоль автомобильной дороги.

«Если мы говорим за сумскую Писаревку, то здесь наши военнослужащие в основном продвигаются в западном направлении и давят на населенный пункт Хотень, который находится западнее от Писаревки. Идет продвижение в юго-восточном направлении и одновременно с этим наши военнослужащие продвигаются также вдоль автомобильной дороги с Писаревки на юго-запад», — сказал Марочко.

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