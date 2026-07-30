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30 июля 2026 в 20:34

В Минобороны раскрыли число уничтоженных за сутки дронов ВСУ

Минобороны: за сутки российские военные сбили 59 украинских беспилотников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов сбили 59 украинских беспилотников, сообщает Минобороны на платформе МАКС. Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены в небе над семью регионами страны.

В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группировка «Север» освободила населенные пункты Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Военнослужащие 69-й и 71-й мотострелковых дивизий вытеснили противника в результате интенсивных боев, уточнили в Минобороны.

Кроме того, ВС России высокоточными ударами поразили топливоперекачивающую станцию и узел выдачи горючего в Одесской области. Атаке также подверглись четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ.

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