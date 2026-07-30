«Скорее Армения загнется»: в Госдуме заявили, что никто не прогнет Россию Депутат Толмачев: Европа выжмет Армению досуха, а Россию не прогнет никто

Сближаясь с Евросоюзом и подрывая отношения с ЕАЭС, власти Армении совершают стратегическую ошибку, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Европа «досуха выжмет» республику. И «скорее Армения загнется сама», а «Россию не прогнет никто и никогда».

В ЕАЭС Армения была уважаемым и полноправным членом. А Европа постарается сделать из нее еще одну «калитку», «черный ход» в Россию. На этом вся значимость Армении в глазах Европы будет исчерпана. Ее выжмут досуха и «поделятся» производственными и торговыми нормами, по которым она не сможет вести дела свободно, как раньше, в формате ЕАЭС, — пояснил парламентарий.

Толмачев также предостерег премьер-министра Армении Пашиняна от резкой риторики в адрес России. По его словам, «никто и никогда не сможет прогнуть» РФ.

Такое никому не по зубам. Скорее Армения загнется сама, если продолжит «акробатические» ассоциации, — добавил Толмачев.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал критику Пашиняна в адрес Евразийского экономического союза с его попытками оправдать курс на вступление в Евросоюз. По словам депутата, резкие высказывания премьера о ЕАЭС выглядят необоснованными.