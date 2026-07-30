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30 июля 2026 в 20:32

Ozon и Wildberries заблокируют карточки товаров, связанные с Дуровым

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Global Look Press
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Маркетплейсы Wildberries и Ozon проверят карточки товаров, связанных с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, внесенным Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний. Платформы оценивают законность применения мер и обязуются оперативно заблокировать все незаконные материалы.

Маркетплейс проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы, — сказано в сообщении.

В пресс-службе Ozon заметили, что маркетплейс работает в строгом соответствии с законодательством. После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов компания проводит проверку ассортимента и блокирует соответствующие карточки товаров.

Ранее французский юрист Филипп де Вель заявил, что Дуров может быть задержан за пределами Евросоюза на основании обвинений со стороны ФСБ при «красном уведомлении» Интерпола. Он отметил, что все будет зависеть от страны пребывания бизнесмена.

Общество
Wildberries
маркетплейсы
Павел Дуров
Ozon
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