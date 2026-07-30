Известный композитор рассказал о своем самочувствии в 90 лет

Известный композитор рассказал о своем самочувствии в 90 лет Композитор Раймонд Паулс заявил, что старается сохранять активный образ жизни

Композитор Раймонд Паулс рассказал в беседе с Пятым каналом, что старается сохранять активность и не планирует останавливаться. Как отметил 90-летний артист, несмотря на возраст, он делает все, чтобы вести здоровый образ жизни.

Двигаюсь еще. Последними силами двигаюсь и все, — отметил Паулс.

Паулс написал такие легендарные композиции, как «Синий лен» и «Листья желтые». Помимо этого, он сочинил музыку для кино, театров и мюзиклов, таких как «Все о Золушке» и «Шерлок Холмс».

Ранее Паулс опроверг сообщения о завершении своей концертной карьеры. Он пояснил, что речь идет лишь о временной паузе, необходимой для прохождения лечения.

До этого сейм Латвии во втором чтении одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанциям будет запрещено транслировать композиции, созданные находящимися под санкциями людьми. Так, в список попали восемь произведений экс-главы Министерства культуры Латвии и Паулса. Это произошло из-за того, что их исполняли попавшие под санкции российские певцы.