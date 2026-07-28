Автор советских хитов раскрыл правду о завершении концертной деятельности

Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении своей концертной карьеры. В беседе с РИА Новости он пояснил, что речь идет лишь о временной паузе, необходимой для прохождения лечения.

Я пока что просто приостанавливаю концерты на время. Но как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет, — отметил Паулс.

Паулс — автор множества хитов, исполненных в том числе Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым и Лаймой Вайкуле, народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола и бывший министр культуры Латвии (1989–1993).

Ранее Паулс сообщил, что ему пришлось отменить запланированное выступление из-за проблем со здоровьем. Мероприятие должно было состояться 3 августа в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

До этого Паулс заявил, что его выписали из больницы, и добавил, что чувствует себя нормально и уже находится дома. Однако перед этим композитор жаловался на плохое самочувствие после перенесенной операции. Он подтвердил, что в последнее время в его жизни было много поводов для переживаний, одно из которых — похороны сестры.